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الصين تعتزم استكشاف الجانب الأبعد من القمر

أعلن نائب مدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية وو يان هوا أن الصين تخطط لبدء مهام استكشاف الجانب الأبعد من القمر.

وأوضح وو في مؤتمر صحفي اليوم وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن “العمل في مهمة تشانغ آه/5 القمرية التي من المقرر أن تقوم بهبوط على القمر وتعود إلى الأرض في نهاية العام القادم تمضي قدما” مشيرا إلى أنه يجري مناقشة إرسال روبوتات لاستكشاف قطبي القمر وإرسال رواد فضاء أيضا.

ولفت وو إلى أن مشروعات الفضاء التجارية في الصين مفتوحة أمام الاستثمار الخاص بما في ذلك رؤوس الأموال الأجنبية.

وانضمت ثلاث شركات على الأقل بملكيات مختلفة أو خاصة إلى بحوث وتطوير الصواريخ التجارية في الصين التي تبدي انفتاحا بشأن قضايا مثل بحوث الأقمار الصناعية وإنتاجها ومواقع الاطلاق التجارية والقياس عن بعد.

وكالات

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