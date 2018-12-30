الصين تطلق أقمارا صناعية لدراسة بيئة الغلاف الجوي

أرسلت الصين بنجاح سبعة أقمار صناعية إلى المدار، وذلك على متن صاروخ من طراز (لونج مارش-2 دي) من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربى الصين.



وذكرت وسائل إعلام صينية اليوم أن الأقمار من طراز (يونهاي-2)، وسيتم استخدامها لدراسة بيئة الغلاف الجوى، واختبار الاتصالات، ومراقبة بيئة الفضاء، ومنع وتقليل الكوارث، وإجراء تجارب علمية.



وأطلقت الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع قمراً صناعياً للتجربة TES نحو مدار أرضى منخفض كجزء من مشروع هونجيون Hongyun Project، وهى الخطوة الأولى في خطتها لتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية العالمية للأشخاص الذين ليس لديهم وصول إلى الإنترنت، حيث هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير متصلين بالإنترنت، ويتأثر بذلك النساء والفقراء الريفيين بشكل خاص، وانطلق القمر الصناعى، الذى يطلق عليه Hongyun-1، من موقع إطلاق جيوتشوان Jiuquan لإطلاق الأقمار الصناعية فى الصين.