الصين تسجل وفاة بشرية جديدة بإنفلونزا الطيور

سجلت سلطات الصحة المحلية في الصين وفاة شخص جديد بإنفلونزا الطيور (إتش7إن9) هذا الشتاء في إقليم خنان، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس السبت. وكشفت الوكالة أن الرجل (36 عاماً) يعمل بائعاً للبط وظهرت عليه أعراض الحمى والسعال في 25 كانون الأول (ديسمبر) في إقليم تشجيانغ الساحلي قرب شنغهاي، وعاد الرجل إلى خنان في أوائل كانون الثاني (يناير). وشخصت إصابته بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش7إن9) في الـ 10 من الشهر ذاته وتوفي في اليوم التالي.

رويترز