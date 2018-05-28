الصين ترسل طائرات حربية لتحذير سفن أمريكية

استنكرت وزارة الدفاع الصينية ما قالت إنه “انتهاك لسيادة البلاد” من قبل سفن أمريكية أبحرت قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي في إطار مناورات عسكرية بالمنطقة.

ووصفت الدفاع الصينية في بيان قصير صدر أمس الأحد الواقعة بـ”الاستفزاز”، مشيرة إلى أن هذا “الإجراء الأمريكي انتهك بشكل خطير السيادة الصينية، لأن السفن الحربية دخلت المياه الإقليمية الصينية من دون إذن”.

وأضاف البيان أن سفناً وطائرات حربية صينية أرسلت لتحذير السفن الأمريكية وإبلاغها بوجوب مغادرة المنطقة.

من جانبها، عبرت الخارجية الصينية على لسان المتحدث باسمها، لوكان، عن احتجاجها الشديد على تحركات السفن الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، وحثت واشنطن بقوة على وقف “الأفعال الاستفزازية” التي تهدف إلى تقويض سيادة الصين وتشكل تهديداً للأمن القوي للبلاد.



المصدر: رويترز + RT