الصين تخطط لاستثمار 360 مليار دولار في الطاقة المتجددة

أعلنت الوكالة الوطنية للطاقة في الصين أنها ستستثمر 5ر2 تريليون يوان “ما يعادل 360 مليار دولار” في توليد الطاقة المتجددة بين عامي 2016 و2020.



ونقلت رويترز عن الوكالة قولها إن هذا الاستثمار سيوفر أكثر من 13 مليون فرصة عمل في قطاع الطاقة مشيرة الى ان هدفها من الخطة هو أن يعادل استهلاك الصين من الطاقة المتجددة بحلول 2020 استهلاك 580 مليون طن من الفحم وهو ما يمثل 15 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة.



وأوضحت الوكالة أن وسائل توليد الطاقة المتجددة الموجودة بالفعل بما في ذلك الرياح والمياه والطاقة الشمسية والنووية ستسهم بنحو نصف طاقة توليد الكهرباء بحلول عام 2020.



وتبذل الصين جهودا كبيرة لرفع مقدار الطاقة النظيفة حيث بدأت في العام 2015 أعمال بناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين.

وكالات