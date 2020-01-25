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الصين تبني مستشفى يضم 1000 سرير في 6 أيام للسيطرة على كورونا

ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الصينية في إقليم  ووهان بصدد إنشاء مستشفى يضم 1000 سرير لعلاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا".

 

وأضافت أن المستشفى سيغطي مساحة 25 ألف متر مربع، وسيتم إنجازه في وقت قياسي خلال ستة أيام، على أن يكون جاهزاً لاستقبال المرضى بحلول 3 شباط.

 

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية: "من المتوقع أن يجمع المستشفى الخاص الذي يستوعب 1000 سرير جميع الموارد الطبية لتوفير علاج معزول وفعّال لمرضى الالتهاب الرئوي"

وكانت الصين خلال انتشار مرض سارس عام 2003، بنت مستشفى شياوتانغشان في سبعة أيام، وهو مركز طبي مؤقت في الضاحية الشمالية للمدينة.

 

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل قيام آليات بتسطيح الأرض، لوضع اللمسات الأخيرة على مخطط المستشفى، مع توقعات أن ينتهي المشروع في ستة أيام.

 

وتسبّب الفيروس بوفاة 41 شخصاً في الصين حتى الآن، وإصابة 1300 شخص، وسجلت إصابات في عدة دول مثل السعودية و فرنسا والولايات المتحدة و #استراليا.