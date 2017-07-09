الصين تبني أطول نفق تحت البحر في العالم

أنجزت سلطات الصين مشروعا ضخما من خلال بناء أعمق وأطول نفق للسيارات تحت الماء. وسيقوم المشروع المميز بوصل هونغ كونغوماكاو بمدينة تشوهاي.



وفي التفاصيل، أن النفق يبلغ حوالي 6.7 كيلومترا بعمق 40 مترا عن سطحالبحر. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه فيالعالم.



وذكرت الصحف الصينية أن المشروع الضخم هو مشروع مشترك بين العديد من المدن الصينية التي ستستفيد من خدمات الجسر، من خلال ربط عدة جزر صينية بشبكة طرقات ستكون جاهزة في النفق.



كما يهدف المشروع الجديد إلى تقليص رحلات التنقل والسفر بين الجزر، من ثلاث ساعات عبر البحر إلى حوالي 30 دقيقة من خلال استخدام الطرق في النفق.

وكالات