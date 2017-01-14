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الصين: القروض وصلت إلى العلامات

سمحت ثانوية Nanjing No. 1 في شرق الصين لطلابتها بـ «استعارة» علامة إضافية من «بنك العلامات» الذي أعدته للنجاح في امتحاناتهم. لكن المسألة ليست مجانية، إذ يتوجّت على الطلاب تحقيق نتائج مهمّة في الامتحان المقبل، أو المساهمة في التجارب المخبرية أو العروض العامة لـ «سداد ديونهم»، حسب ما نقلت صحيفة الـ «غارديان» البريطانية. وفي حال التلكؤ في السداد حتى نهاية الفصل، يحصل الطالب على علامة حمراء في سجّله العلمي.

يعتمد النظام التعليمي الصيني صارم، وعلى اختبارات أساسية معدودة، كما أنّ القبول في الجامعات مرتبط بامتحان نهائي واحد يخضع له طلاب الصف النهائي في المدرسة. هكذا، يعاني الطلاب من ضغط شديد لتحقيق نتائج جيّدة، ما يدفع بكثيرين إلى محاولة الغش بواسطة التكنولوجيا.
«الهدف من الامتحانات هو تقييم الطلاب، وتصحيح وتحسين دراساتهم، لا تأزيم الأمور والمعاقبة وتحطيم الإندفاع والحماس»، يقول مدير المدسة هوانغ كان لصحيفة Yangtse. «بنك العلامات» لا يزال في مرحلة تجريبية، ومتوافر حالياً للطلاب في مراحل متقدمة في القسم الدولي.
أحد طلاب الثانوية لجأ إلى هذا البنك حديثاً واستعار سبع علامات للنجاح في إمتحان الفيزياء (60 علامة)، مع العلم بأنّ غالبية الطلاب لا يحتاجون أكثر من علامتين لبلوغ معدّل النجاح. «تعليمياً، الفارق بين 59 نقطة و60 نقطة ليس كبيراً، لكن التأثير النفسي على الطلاب «هائل»، قال أستاذ الفيزياء مي هونغ.

وكالات

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