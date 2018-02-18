الصيادلة يشتكون: خط الأطباء في الوصفات غير مفهوم!

الصيدلانية رانيا تعاني من الخط السيئ أثناء صرفها الدواء للمرضى، وفي هذا السياق تقول الصيدلانية رانيا: تمرر إلينا يومياً العديد من الوصفات غير المفهومة، لكنني أعتمد كما يعتمد العديد من زملائي الصيادلة وهي فهم الأحرف الأولى من اسم الدواء، بينما تصعب علينا قراءة بقية الأحرف، فبعض الأدوية أحياناً تتشارك مع أسماء أدوية بالأحرف نفسها. هنا نلجأ إلى خبرتنا باستطبابات الدواء ونسأل المريض عن الحالة التي يشتكون منها ربما في هذه الحالة نتذكر اسم الدواء أو نكمل اسمه على الأقل من أجل إعطائه للمريض.

وكشف الصيدلاني رائد أن بعض الصيدليات تقوم بالاستفادة من تطابق أحرف الأسماء الأولى لبعض الأدوية، وبيع أدوية مثيلة ولكن من إنتاج شركات أخرى تكون قد أعطت الصيدلية عدداً من علب الأدوية مجاناً في سبيل تصريفها.

وكشف الصيدلاني رائد أن بعض الصيدليات تقوم بالاستفادة من تطابق أحرف الأسماء الأولى لبعض الأدوية، وبيع أدوية مثيلة ولكن من إنتاج شركات أخرى تكون قد أعطت الصيدلية عدداً من علب الأدوية مجاناً في سبيل تصريفها.

د. محمود الحسن نقيب صيادلة سورية أوضح أن ما يهمنا كنقابة، هو أن يكون الخط واضحاً بالنسبة للأدوية أو مشابهاته أو في عيار الجرعة أو أن يكون مكتوباً على الكمبيوتر.

د. محمود الحسن نقيب صيادلة سورية أوضح أن ما يهمنا كنقابة، هو أن يكون الخط واضحاً بالنسبة للأدوية أو مشابهاته أو في عيار الجرعة أو أن يكون مكتوباً على الكمبيوتر.