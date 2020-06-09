الصناعيون يطالبون بالعدول عن قرار إيقاف قرار تصدير الألبان والأجبان

قال رئيس لجنة صناعة الألبان والأجبان وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري إن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت بعض القرارات المتعلقة بوقف تصدير عدد من المنتجات منها الألبان والأجبان بهدف توفير السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، إلا أن ذلك لم يخدم الفلاحين والمستهلكين إضافة إلى حرمان الخزينة من ورادات القطع الأجنبي، موضحاً أن هناك أكثر من ٦٠% فائض من إنتاج الألبان والأجبان ومع ذلك الأسعار لم تنخفض نتيجة غلاء المواد العلفية المستوردة.



وأوضح أن القرار أوقف تصدير الألبان والأجبان نتيجة انتشار فيروس كورونا ولمدة شهرين، واليوم نحن بحاجة إلى القطع الأجنبي، و قرار وقف التصدير لم يحد من ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع المادة العلفية المستوردة، الأمر الذي سينعكس سلباً على الفلاحين الذين يطالبون بزيادة أسعار منتجاتهم نتيجة غلاء المواد العلفية، علماً أن الحكومة دعت إلى دعم المنتجات الزراعية بالتصدير ووعدت الفلاحين بالدعم في منطقة الغاب.



وقال إن الصناعيين يأملون بالعدول عن هذا القرار خاصة وأن الكميات المنتجة تفيض عن حاجة السوق المحلي ولا بد من فتح باب التصدير لدعم الفلاح والمنتجين.