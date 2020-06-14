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الصناعة تنفي ارتفاع أسعار السجائر.. وتؤكد: ما يحصل نتيجة ضعاف النفوس

أكدت المؤسسة العامة للتبغ أنه لم يطرأ أي تعديل مؤخراً على نشرة الأسعار المعمول بها لجميع أصناف السجائر الوطنية المنتجة محلياً وأن ارتفاع أسعارها ناتج عن استغلال بعض ضعاف النفوس لحالة ازدياد الطلب الكبير عليها.

وأوضحت المؤسسة أن مديرية المكافحة التابعة للمؤسسة قامت بتنظيم عشرات الضبوط بحق البائعين المخالفين للأسعار المعتمدة ممن تم ضبطهم عبر دورياتها الاعتيادية أو من خلال المتابعة المباشرة لشكاوى المواطنين على الأرقام التي خصصتها المؤسسة لهذا الشأن.

ولفتت المؤسسة إلى أنها تقوم من خلال مراكز البيع التابعة لها بالبيع المباشر للمواطنين وفقاً للأسعار المعمول بها ضمن النشرة الأخيرة الصادرة عنها.

وكانت المؤسسة العامة للتبغ خصصت الأرقام “2217201-011″ و”2217202-011” لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بما يخص التلاعب بأسعار منتجاتها.