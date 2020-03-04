الصليب الأحمر يؤكد: أكثر من 80% من اليمنيين بحاجة للمساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 80% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة.



حيث نشرت اللجنة الدولية تغريدة على موقع “تويتر” قالت فيها: إن “65% من الشعب اليمني البالغ عددهم 30 مليوناً، بالكاد لديه أي شيء للأكل”.



وأضافت أن 64% من اليمنيين لا يحصلون على الرعاية الصحية، في حين ليس لدى 58 بالمئة منهم مياه نظيفة.



ولفتت اللجنة أيضاً، إلى أن الحرب التي تشهدها اليمن منذ أكثر من 5 سنوات، أجبرت 10% من الشعب اليمني على الفرار من منازلهم.



وكانت اللجنة الدولية قد ذكرت في أواخر عام 2019 الفائت، أن ما يقارب الـ 17.8 مليون في اليمن يفتقرون إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي الملائمة، جراء استمرار الحرب في اليمن.



يذكر أن اليمن يعيش منذ أكثر من 5 سنوات، أوضاعاً سيئة، وذلك لأن “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية والذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.