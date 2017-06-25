الصدمة العاطفية وراء “القلب المنكسر”

عزا العلماء سبب ارتفاع نسب الوفيات في أعقاب فقدان أحد الأحبة إلى أن الصدمة النفسية الناتجة عن مثل هذه التجارب تسبب ضغطًا نفسيًا حادًا يرجع بدوره إلى إحساس الإنسان إلى فقدانه جزءا كبيرا من نظام حياته المعتاد، من ناحية أخرى يقول العلماء أن هناك مشكلة صحية خطيرة تعرف باسم متلازمة “القلب المنكسر” تحدث أعقاب الأزمات العاطفية والذي تتمثل أعراضة في ضعف أداء البطين الأيسر للقلب.



وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن العلماء في جامعتي هارفارد الأمريكية وياماناشي اليابنية أجروا دراسة مشتركة على 2.2 مليون شخص تبين لهم من خلالها أن الزوجين أو الشريكين الذي يموت أحدهما بعد علاقة حب أو زواج طويلة الأمد يصبح الطرف الأخر أكثر عرضة لخطر الوفاة بنسبة 41% خلال الستة أشهر التي تلي وفاة شريكه.

وكالات