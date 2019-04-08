الصدفة تنقذ طفلاً بعد دفنه حياً!

تعرض طفل في الثالثة من عمره لحادثة مؤسفة في محافظة الشرقية المصرية، عندما خرج من قبر تم وضعه فيه ظنا أنه فارق الحياة، بحسب ما اشار موقع "بوابة الوفد" المصرية.



فقد نشر موقع "بوابة الوفد" صوراً للطفل حسن، 3 سنوات، من محافظة الشرقية، مشيرا إلى أن قصته بدأت عندما كان يلهو بدراجته الصغيرة، واستمر فى اللعب حتى وصل أمام منزل رجل يبلغ من العمر 60 عاما، حيث طالب منه الابتعاد عن منزله وانهال عليه بالضرب.



وتابعت "بوابة الوفد" أن جسد الطفل الهزيل لم يتحمل الضربات المبرحة ففقد وعيه وسقط على الأرض، وقد تصور الجاني الطفل قد فارق الحياه، فحاول التخلص من جريمته وابعاد الشبهه عنه فاحضر "جوال" وضع الطفل داخل واصطحبه لقطعة أرض فضاء بعيدا عن المنزل، وحفر حفرة صغيرة ووضع فيها الجوال ودفنه، اثناء ذلك كانت ام الطفل تبحث عنه فى ربوع القرية.



وفى صباح اليوم التالي تابع الموقع المصري "افاق الطفل من غيبوبته، وبدأ يتحرك فى محاولة منه للخروج وهو لا يدري أنه تحت التراب، أثناء محاولته الخروج شاهده أطفال كانوا يلعبون مما أصابهم بالهلع ومع صرخاتهم هرول الأهالي نحوهم وفتحوا الجوال وجدوا الطفل وبه أصابات بالوجه والرقبة اخرجوه وتوصلوا لوالدة الطفل التي اصطحبته إلى قسم شرطة منيا القمح وحررت محضرا بالواقعة."