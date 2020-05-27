الصحة: فك الحظر مطلب اقتصادي لكن المرض لم ينتهِ وجميعنا مسؤول عن وقف انتشاره

أكد معاون مديرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة عاطف الطويل أن فك الحظر مطلب اقتصادي واجتماعي، وتم تطبيقه في كل الدول تدريجياً، وهو ضروري لسهولة الحركة والتنقل خاصة مع عودة الجامعات خلال الأيام المقبلة، وامتحانات الشهادات، ولكن هناك ضرورة في الحفاظ على العادات المكتسبة خلال الفترة الماضية.



-وأضاف الطويل: ما حصل أمس بعد فك الحظر من خروج للمواطنين يدل على الاستهتار واللاوعي ونحن ليس بمأمن عن الخطر وفي أي لحظة يمكن أن يظهر الفيروس والمرض لم ينتهِ ولن ينتهي ونحن نساهم بانتشاره بهذه التصرفات.



وحذّر الطويل من عودة الحظر والإجراءات في أي لحظة بحال ظهور أي معطيات وبائية للمرض، موضحاً، الفيروس لم يختفِ ولن يختفي حتى يظهر لقاح له وسيبقى بيننا، وهو مثل "الانفلونزا" ومن المفترض أن يواجه الفرد بمسؤوليته الشخصية.



شام أف أم