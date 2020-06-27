الصحة توضح توزّع الإصابات بفيروس كورونا في المحافظات

أكد مصدر في وزارة الصحة أنه يتم تحديث الموقع الالكتروني للوزارة بشكل مستمر وتقدم من خلاله خدمة خاصة تظهر البيانات حول توزع حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 حسب المحافظات والفئة العمرية والجنس وسبب الإصابة، إضافة إلى معلومات حول المخابر المعتمدة ومراكز العزل الطبي والحجر الصحي، موضحاً وجود خمسة مخابر معتمدة من قبل وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 موزعة في دمشق مخبران (المخبر المرجعي لوزارة الصحة)، حمص (مخبر مديرية صحة حمص)، اللاذقية (مخبر مشفى تشرين الجامعي)، حلب (مشفى زاهي أزرق).



وبين أنه وحسب التحديث اليومي للموقع لتاريخ اليوم فإن إجمالي الإصابات المسجلة في سورية بفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 هو: 242 إصابة، حيث توجد 139 حالة نشطة قيد العلاج والمراقبة، كما تم تسجيل شفاء 96 حالة، وبلغ عدد الوفيات 7 حالات.أما بالنسبة لتوزع الحالات حسب المحافظة فأوضح أنها كالتالي:



دمشق إجمالي الإصابات 126، الإصابات 63، الشفاء 58، الوفيات 5



ريف دمشق: إجمالي الإصابات 86، الإصابات 53، الشفاء 32، الوفيات 1



القنيطرة: إجمالي الإصابات 19، الإصابات 18، الشفاء 0، الوفيات 1



حمص: إجمالي الإصابات 5، الإصابات 1، الشفاء 4، الوفيات 0





السويداء: إجمالي الإصابات 2، الإصابات 1، الشفاء 1، الوفيات 0

درعا: إجمالي الإصابات 2، الإصابات 1، الشفاء 1، الوفيات 0

اللاذقية: إجمالي الإصابات 1، الإصابات 1، الشفاء 0، الوفيات 0

حماة: إجمالي الإصابات 1، الشفاء 0، الوفيات 0



وأشار المصدر إلى أن توزع الحالات المتبقية قيد المتابعة والعلاج حسب الإصابة:123 مخالطة لحالة مؤكدة



99 قادمة من الخارج



17 غير معروف

1 تماس مع زائر أجنبي

1 مسح عشوائي



1 مكان العمل



وتوزع الإصابات لسبب الإصابة حسب المحافظات فسجل كالتالي:



دمشق 20 قادمة من الخارج، و 43 مخالطة لحالة مؤكدة



ريف دمشق 14 قادمة من الخارج، و 39 مخالطة لحالة مؤكدة



القنيطرة 18 مخالطة لحالة مؤكدة



السويداء 1 مخالطة لحالة مؤكدة



اللاذقية 1 قادمة من الخارج



حماة 1 مخالطة لحالة مؤكدة



حمص 1 قادمة من الخارج



درعا 1 قادمة من الخارج



أما توزع الحالات حسب الفئات العمرية والجنس فهو على الشكل التالي:



من عمر 0-9 سنوات: ذكور 11 إناث 6



من عمر 10- 19 سنة: ذكور 12 إناث 20



من عمر 20 - 29 سنة: ذكور 21 إناث 12



من عمر 30 - 39 سنة: ذكور 24 إناث 18



من عمر 40 - 49 سنة: ذكور 15 إناث 18



من عمر 50 - 59 سنة: ذكور 14 إناث 18



من عمر 60 - 69 سنة: ذكور 25 إناث 15



من عمر 70 - 79 سنة: ذكور 7 إناث 5



فوق عمر 80: ذكور 0 إناث 1



كما بلغ إجمالي الأشخاص في مراكز الحجر الصحي 12366 شخصاً، ووصل عدد المخرجين منهم 10475 شخصاً، والأشخاص قيد المتابعة 1891 شخصاً، حيث بلغ عدد مراكز الحجر 72 مركزاً: ستة مراكز في محافظة ريف دمشق، وأربعة مراكز في كل من محافظات دمشق وحماة واللاذقية، وثلاثة مراكز للحجر في كل من محافظات حمص، حلب، طرطوس، ومركزان للحجر في كل من محافظات الحسكة، الرقة، السويداء، درعا، إضافة إلى مركز في محافظة القنيطرة، ومركز في محافظة دير الزور.



وفي إطار توزع مراكز العلاج (العزل) المعتمدة من قبل وزارة الصحة فبين المصدر وجود 14 مركزاً للعلاج موزعة في محافظات:



الحسكة (الهيئة العامة لمشفى القامشلي)، والسويداء (مشفى الشهيد زيد الشريطي)، القنيطرة (مشفى الشهيد ممدوح أباظة)، اللاذقية (الهيئة العامة لمشفى الحفة الوطني)، حلب (الهيئة العامة لمشفى ابن خلدون) و (مشفى زاهي أزرق)، حماة (الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني)، حمص (مشفى ابن الوليد)، درعا (الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني) (مشفى ازرع الوطني)، دمشق (مشفى الزبداني الوطني)، دير الزور(مشفى الفرات، تجمع المشافي جناح من الطابق الثالث)، ريف دمشق (مشفى الزبداني الوطني، مشفى قطنا)، طرطوس (مشفى القدموس).

الثورة