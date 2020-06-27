الصحة توضح توزّع الإصابات بفيروس كورونا في المحافظات
أكد مصدر في وزارة الصحة أنه يتم تحديث الموقع الالكتروني للوزارة بشكل مستمر وتقدم من خلاله خدمة خاصة تظهر البيانات حول توزع حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 حسب المحافظات والفئة العمرية والجنس وسبب الإصابة، إضافة إلى معلومات حول المخابر المعتمدة ومراكز العزل الطبي والحجر الصحي، موضحاً وجود خمسة مخابر معتمدة من قبل وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 موزعة في دمشق مخبران (المخبر المرجعي لوزارة الصحة)، حمص (مخبر مديرية صحة حمص)، اللاذقية (مخبر مشفى تشرين الجامعي)، حلب (مشفى زاهي أزرق).
وبين أنه وحسب التحديث اليومي للموقع لتاريخ اليوم فإن إجمالي الإصابات المسجلة في سورية بفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 هو: 242 إصابة، حيث توجد 139 حالة نشطة قيد العلاج والمراقبة، كما تم تسجيل شفاء 96 حالة، وبلغ عدد الوفيات 7 حالات.أما بالنسبة لتوزع الحالات حسب المحافظة فأوضح أنها كالتالي:
دمشق إجمالي الإصابات 126، الإصابات 63، الشفاء 58، الوفيات 5
ريف دمشق: إجمالي الإصابات 86، الإصابات 53، الشفاء 32، الوفيات 1
القنيطرة: إجمالي الإصابات 19، الإصابات 18، الشفاء 0، الوفيات 1
حمص: إجمالي الإصابات 5، الإصابات 1، الشفاء 4، الوفيات 0
السويداء: إجمالي الإصابات 2، الإصابات 1، الشفاء 1، الوفيات 0
درعا: إجمالي الإصابات 2، الإصابات 1، الشفاء 1، الوفيات 0
اللاذقية: إجمالي الإصابات 1، الإصابات 1، الشفاء 0، الوفيات 0
حماة: إجمالي الإصابات 1، الشفاء 0، الوفيات 0
وأشار المصدر إلى أن توزع الحالات المتبقية قيد المتابعة والعلاج حسب الإصابة:123 مخالطة لحالة مؤكدة
99 قادمة من الخارج
17 غير معروف
1 تماس مع زائر أجنبي
1 مسح عشوائي
1 مكان العمل
وتوزع الإصابات لسبب الإصابة حسب المحافظات فسجل كالتالي:
دمشق 20 قادمة من الخارج، و 43 مخالطة لحالة مؤكدة
ريف دمشق 14 قادمة من الخارج، و 39 مخالطة لحالة مؤكدة
القنيطرة 18 مخالطة لحالة مؤكدة
السويداء 1 مخالطة لحالة مؤكدة
اللاذقية 1 قادمة من الخارج
حماة 1 مخالطة لحالة مؤكدة
حمص 1 قادمة من الخارج
درعا 1 قادمة من الخارج
أما توزع الحالات حسب الفئات العمرية والجنس فهو على الشكل التالي:
من عمر 0-9 سنوات: ذكور 11 إناث 6
من عمر 10- 19 سنة: ذكور 12 إناث 20
من عمر 20 - 29 سنة: ذكور 21 إناث 12
من عمر 30 - 39 سنة: ذكور 24 إناث 18
من عمر 40 - 49 سنة: ذكور 15 إناث 18
من عمر 50 - 59 سنة: ذكور 14 إناث 18
من عمر 60 - 69 سنة: ذكور 25 إناث 15
من عمر 70 - 79 سنة: ذكور 7 إناث 5
فوق عمر 80: ذكور 0 إناث 1
كما بلغ إجمالي الأشخاص في مراكز الحجر الصحي 12366 شخصاً، ووصل عدد المخرجين منهم 10475 شخصاً، والأشخاص قيد المتابعة 1891 شخصاً، حيث بلغ عدد مراكز الحجر 72 مركزاً: ستة مراكز في محافظة ريف دمشق، وأربعة مراكز في كل من محافظات دمشق وحماة واللاذقية، وثلاثة مراكز للحجر في كل من محافظات حمص، حلب، طرطوس، ومركزان للحجر في كل من محافظات الحسكة، الرقة، السويداء، درعا، إضافة إلى مركز في محافظة القنيطرة، ومركز في محافظة دير الزور.
وفي إطار توزع مراكز العلاج (العزل) المعتمدة من قبل وزارة الصحة فبين المصدر وجود 14 مركزاً للعلاج موزعة في محافظات:
الحسكة (الهيئة العامة لمشفى القامشلي)، والسويداء (مشفى الشهيد زيد الشريطي)، القنيطرة (مشفى الشهيد ممدوح أباظة)، اللاذقية (الهيئة العامة لمشفى الحفة الوطني)، حلب (الهيئة العامة لمشفى ابن خلدون) و (مشفى زاهي أزرق)، حماة (الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني)، حمص (مشفى ابن الوليد)، درعا (الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني) (مشفى ازرع الوطني)، دمشق (مشفى الزبداني الوطني)، دير الزور(مشفى الفرات، تجمع المشافي جناح من الطابق الثالث)، ريف دمشق (مشفى الزبداني الوطني، مشفى قطنا)، طرطوس (مشفى القدموس).
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