روسيا تخلط أوراق إدلب بثلاثة تحركات في أقل من 24 ساعة!
وزير سعودي شرقي الفرات... واعِداً بـ«دور أكبر»
الموساد يفتح فرعاً له في سوريا
٨٠ غارة جوية خلال الساعات الـ 24 الماضية على مواقع للتنظيمات الإرهابية
سورية| تجاذبات موسكو ـــ أنقرة مستمرة: النار تطاول النقاط التركية
الدفاع الروسية: بطلب تركي طيراننا وجه أربع ضربات على الإرهابيين في إدلب
أنقرة أمام اختبار فشل «الهدنة» مجدداً
مركز حميميم: التوصل إلى اتفاق لوقف تام لإطلاق النار في إدلب برعاية روسيا وتركيا
ميليشيا قسد تفقد خمسة من مسلحيها بينهم قيادي
سلاح الجو والجيش يدميان الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب والبادية الشرقية
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وتسقط عددا منها
معارك «جيب إدلب» مستمرة... وجيفري في القاهرة
اختبار ديمقراطية مجلس الشعب
لافروف يتوعد الإرهابيين في إدلب بـ”رد ساحق”
130 إرهابي بينهم انتحاري شيشاني يسقطون بنيران الجيش السوري شمال حماة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الصحة تعلن تغطية %90 من الأدوية بالتصنيع المحلي وتأمين الأدوية النوعية بالاستيراد

أكدت وزارة الصحة أن تحسناً ملحوظاً يشهده الواقع الدوائي، إذ يتم طرح العديد من الأصناف الهامة والنوعية لدرجة تمت فيها تغطية معظم الزمر الدوائية.


وأشارت الوزارة أن نسبة التغطية من الأدوية المحلية وصلت إلى 90% تقريباً بنهاية العام الماضي، كما تم تأمين الأدوية النوعية غير المصنعة محلياً كاللقاحات والأدوية البيولوجية وكذلك الأدوية السرطانية ومشتقات الدم عبر استيرادها أصولاً من عدة دول.


وبحسب البيان فقد تم توجيه معامل الأدوية المحلية لإنتاج الأدوية، إلى جانب منح موافقات مبدئية لمعامل أدوية نوعية ليتم تغطية حاجة السوق المحلية بهذه الأصناف بتصنيع محلي .


وتواصلت صحيفة "تشرين" مع المكتب الصحفي في وزارة الصحة وأكد أن الوزارة أمّنت الأدوية الخاصة بمرضى الكلى وسيتم توزيعها بدءاّ من يوم الأحد .