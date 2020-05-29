الصحة تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص قادم من الكويت

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص قادم من الكويت ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 122 إصابة.



وأوضحت الوزارة في بيان تلقت أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد بلغ حتى اليوم 122 شفي منها 43 وتوفيت 4 حالات.



ووفق إحصائيات وزارة الصحة لم تسجل أي إصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري بينما سجلت أول إصابة به في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.