الصحة تطلق حملة تلقيح وطنية للأطفال دون الخمس سنوات

تطلق وزارة الصحة أيام التلقيح الوطنية بين 14 و18 حزيران 2020 للأطفال دون الخمس سنوات



ودعت الوزارة الأهالي لاصطحاب أطفالهم إلى المراكز الصحية أو الفرق الجوالة لتقييم الحالة التلقيحية وإعطائهم اللقاحات المستحقة، مذكرةً بضرورة إحضار بطاقة اللقاح الخاصة بالطفل خلال الحملة وفي حال عدم وجودها سيتم تزويد الأهل ببطاقة لقاح جديدة.



وأوضحت الوزارة أن الأمراض الشائعة لا تمنع من التلقيح مثل الرشح أو الإسهال أو ارتفاع درجة الحرارة البسيط أو إعطاء أدوية مثل المضادة للالتهاب.