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الصحة تطلب من الجهات المعنية التأكيد على منع النراجيل في المطاعم و المقاهي

طلبت وزارة الصحة من الجهات المعنية التأكيد على منع النراجيل في المطاعم والمقاهي، وقالت الوزارة أن تدخين النرجيلة :

✔مرتبط بزيادة خطر انتقال العوامل المعدية مثل فيروسات الجهاز التنفسي 

✔يحفِز على انتقال فيروس كورونا المستجد في التجمعات 

✔يسهم في استفحال خطر كورونا، لأنه يوفر البيئة المواتية لبقاء الكائنات الحية والفيروسات خارج الجسم

✔له آثار حادة وطويلة الأجل على الجهازين التنفسي والقلبي الوعائي 

✔يزيد خطر الإصابة بأمراض منها مرض الشريان التاجي والانسداد الرئوي المزمن  أما التوقف عن تدخين النرجيلة:

✔يقلل معدلات كثير من أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأعراض الأكثر خطورة لمرض كورونا وبنسب وفاته.

✔يحقق نتائج صحية إيجابية سواء فيما يتعلق بالتعافي من مرض كورونا وكل الأمراض التنفسية عموماً.