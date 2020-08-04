الصحة تطلب من الجهات المعنية التأكيد على منع النراجيل في المطاعم و المقاهي

طلبت وزارة الصحة من الجهات المعنية التأكيد على منع النراجيل في المطاعم والمقاهي، وقالت الوزارة أن تدخين النرجيلة :



✔مرتبط بزيادة خطر انتقال العوامل المعدية مثل فيروسات الجهاز التنفسي



✔يحفِز على انتقال فيروس كورونا المستجد في التجمعات



✔يسهم في استفحال خطر كورونا، لأنه يوفر البيئة المواتية لبقاء الكائنات الحية والفيروسات خارج الجسم



✔له آثار حادة وطويلة الأجل على الجهازين التنفسي والقلبي الوعائي



✔يزيد خطر الإصابة بأمراض منها مرض الشريان التاجي والانسداد الرئوي المزمن أما التوقف عن تدخين النرجيلة:



✔يقلل معدلات كثير من أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأعراض الأكثر خطورة لمرض كورونا وبنسب وفاته.



✔يحقق نتائج صحية إيجابية سواء فيما يتعلق بالتعافي من مرض كورونا وكل الأمراض التنفسية عموماً.