الصحة تصدر لائحة أسعار جديدة لبعض المستحضرات الدوائية

كشفت مديرة الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة رزان سلوطة أنه تم قبل قليل إعلان لائحة الأسعار لبعض المستحضرات الدوائية، ويقدر عددها بـ ١٢٤٧ مستحضراً دوائياً، وتتضمن ٣٣ تركيباً دوائياً.



وجواباً عن عدم توفر تسعيرة لدواء الضغط على الرغم من الطلب الكبير عليه أشارت سلوطة إلى وجود مشكلة عالمية بتوفر المواد الأولية له ووعدت بالمعالجه وتوفيره قريباً، وسيكون مسعَّراً ضمن لائحة أسعار الأدوية بعد يومين والتي يقدر عددها بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مستحضر دوائي.



للتعرف على التعديلات الجديدة على أسعار الأدوية، يمكن متابعة الروابط التالية: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=105065101243232&id=101808284902247

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