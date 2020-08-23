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الصحة :تسجيل 74 إصابة وشفاء 15 حالة و وفاة 4مرضى بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة تسجيل ٧٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٢٢١٧.  

واكدت الوزارة شفاء ١٥ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٥٠٥.  واشارت الى وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٨٩.


واعلنت وزارة الصحة توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأحد 23 آب 2020 كالتالي:

=الإصابات:

١٩ في دمشق

 ١٥ في حلب

١٤ في اللاذقية

 ٩ في السويداء

٥ في حمص

٥ في حماه

٤ في درعا

 ٣ في ريف دمشق 

=الوفيات:

١ في حلب 

١ في دمشق

 ١ في حمص

 ١ في اللاذقية 

=حالات الشفاء:

٤ في حماه

٣ في دمشق

 ٢ في حلب 

٢ في السويداء 

٢ في اللاذقية

 ٢ في حمص