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الصحة :تسجيل 72 إصابة وشفاء 14 حالة و وفاة 3 مرضى بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة تسجيل ٧٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٢٣٦٥. 


 واكدت الوزارة شفاء ١٤ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٥٣٣. 

 
ولفتت الى وفاة ٣ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٩٥. 

اعلنت وزارة الصحة توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الثلاثاء 25 آب كالتالي: 

=الإصابات:


28 في دمشق

 15  في حلب

7 في اللاذقية 
6 في ريف دمشق 
5 في حماه
4 في حمص 
3 في القنيطرة
2 في السويداء 
2 في دير الزور 


=الوفيات:


1 في دمشق 
1 في ريف دمشق 
1 في حمص   

=حالات الشفاء:


7 في دمشق 
3 في اللاذقية 
2 في ريف دمشق 
1 في السويداء

 1 في القنيطرة