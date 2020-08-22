الصحة :تسجيل 65 إصابة وشفاء 15 حالة و وفاة مريض بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٦٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٢٠٧٣. واشارت الوزارة الى شفاء ١٥ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٧٥. ولفتت الى وفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٨٣.



اعلنت وزارة الصحة توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة ٢١ آب ٢٠٢٠ كالتالي:

= الإصابات:



٢٢ في دمشق

١٤ في حلب

٧ في حماه

٦ في اللاذقية

٥ في درعا

٥ في ريف دمشق ٥ في حمص

١ في طرطوس

=الوفيات



١ في حمص

=حالات الشفاء:



٣ في دمشق

٣ في حلب

٣ في حماه

٢ في اللاذقية

٢ في ريف دمشق

١ في حمص

١ في السويداء