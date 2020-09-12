الصحة : انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا والأخبار الكاذبة أكبر المشاكل التي نواجهها

أوضح معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور عاطف الطويل أنه حسبب الإحصائيات الأخيرة لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 فقد تبين انخفاض معدلها بشكل ملحوظ، ما ينعكس ذلك على المشافي التي شهدت مؤخراً انخفاضاً بعدد المراجعين من المصابين أو المشتبه بإصابتهم.



وبين الدكتور الطويل أنه في ظل تفشي جائحة كورونا شكلت الأخبار الزائفة جبهة أخرى في معركة تصدي الجهات المعنية لفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن نشر الشائعات والتهويل المبالغ فيه ليس بالأمر الجديد أو وليد اللحظة، إلا أن انتشارها ازداد بشكل كبير مع انتشار فيروس كورونا، حيث يتم العمل على نفي كل الأٔخبار المغلوطة التي تم الترويج لها، ودعوة الجميع إلى الالتزام فقط بما يصدر عن الجهات الرسمية وإلى التحري من صحتها وعدم الانسياق نحو تصديق الشائعات.



ولفت الطويل إلى أن المشكلة ليست مع المرض وإنما مكمن المشكلة بالمعلومات المغلوطة التي يواجهها الفريق الطبي المختص للتصدي لمكافحة فيروس كورونا، ولاسيما أن السلوك الإنساني المتبع سلوك عشوائي غير متوازن وبعيد عن إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما يجب معرفة المعلومات الصحيحة والتفريق بينها وبين المعلومات المغلوطة التي طالما أذيع انتشارها على بعض المواقع الإلكترونية. والأخطر من الشائعات الخاصة بفيروس كورونا في حد ذاته تلك الشائعات التي تتمحور حول بعض القضايا الخاصة بانتشار هذا الفيروس، والتحليلات غير المنطقية بذلك وربطها بأمور لا أساس لها من الصحة.



ونوه بأنه حتى الآن لم يتم إيجاد علاج فعال بالتزامن مع الاستهلاك العشوائي للصادات والوصفات الفيسبوكية التي أثرت سلباً، ناهيك عن العلاجات الشعبية والتداوي بالأعشاب الذي يعتبر بعيداً كامل البعد عن الحقيقة العلمية في مدى جدواه العلاجية.. مشيراً إلى أن مستويات الإشاعة التي يتم تداولها البعض بخصوص فيروس كورونا تتباين تبعاً للعديد من المقاصد والأهداف والاعتبارات المختلفة، مما يزيد من غرابة الكثير مما ينشر، كما يزيد من خطورته، فضلاً عن تأثيراته الأنية والمستقبلية على توجهات الأفراد في كافة أماكن تواجدهم.وأشار الدكتور الطويل إلى أن خطر انتشار فيروس كورونا ولاسيما في المرحلة الراهنة التي تشهد افتتاح المدارس، مبيناً أنه يمكن مجابهته بإتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والوعي الشخصي و تأمين العودة الآمنة للمدارس وليس بإيقاف العملية التعليمية أو الإغلاق التام لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

الثورة