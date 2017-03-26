الصحة اليمنية: أكثر من 30 ألف قتيل وجريح حصيلة عدوان نظام بني سعود على اليمن

أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن عدد قتلى وجرحى عدوان نظام بني سعود على اليمن بلغ 30676 شخصا حتى الآن .



ونقلت وكالة الانباء اليمنية “سبأ” عن الوزارة قولها في بيان إن “عدد القتلى بلغ 9175 شهيدا منهم 1818 طفلا و 1370 امرأة وعدد الجرحى 19631 جريحا بينهم 2723 طفلا و 2181 امرأة فيما بلغ إجمالي الإعاقات 1870 إعاقة”.



وأضاف البيان إن إجمالي عدد المنشآت الصحية والتجهيزات المتضررة من العدوان خلال عامين في جميع المحافظات اليمنية بلغ 180 منشأة و 232 وحدة صحية و63 سيارة إسعاف ومصنعي أوكسجين.



وأوضح البيان أن 50 بالمئة من المرافق الصحية في البلاد توقف عن العمل جراء العدوان الهمجي فيما توشك المئات من المستشفيات على التوقف بسبب ضعف الموازنات والعجز عن توفير المحروقات لتشغيل غرف العناية المركزة والعمليات وحاضنات المواليد.



وقال البيان “إن إغلاق المطارات وخاصة مطار صنعاء الدولي حرم أكثر من 75 ألف مريض من السفر خارج البلاد لتلقي العلاج “مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية انتهى واختفى الكثير منها من الأسواق.



وفيما يخص الأوبئة كشفت وزارة الصحة أن اليمن سجل 17 ألف حالة حمى الضنك في عام 2015 و23 ألف حالة في 2016 بسبب توقف انشطة المكافحة ووسائل التشخيص المخبرية بالإضافة إلى انتشار اوبئة الحصبة في كل من صعده وحجة وعمران وصنعاء وسيئون والمهرة كما تم تسجيل أربع آلاف حالة جرب وأمراض جلدية فطرية وظهور اكثر من 200 حالة مؤكدة بوباء الكوليرا في 15 محافظة.



يشار إلى أن العدوان السعودي المتواصل منذ عامين استهدف المنشآت الاقتصادية اليمنية وبناه التحتية الحيوية وارتكب جرائم بحق الشعب اليمنى إضافة إلى فرض الحصار على الموانئء والمطارات والحدود اليمنية.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق اليوم من أن ثلث محافظات اليمن على شفير المجاعة موضحة أن 60 بالمئة من السكان يعانون من الجوع.



القضاء اليمني يحكم بالإعدام على عبد ربه منصور هادي



من جانب آخر حكمت المحكمة الجزائية في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم على الرئيس اليمني السابق الفار عبد ربه منصور هادي وستة آخرين من كبار مسؤوليه بالاعدام لمشاركتهم في العدوان على اليمن.



وذكرت وكالة الانباء اليمنية “سبأ” أن المحكمة حكمت بالقضية رقم 68 لعام 2015م الخاصة باتهام الفارين من وجه العدالة عبد ربه منصور هادي وآخرين لمشاركتهم في العدوان على اليمن.



وقالت الوكالة انه تم الحكم على منصور هادي بالاعدام بعد “إدانته بجريمة الخيانه العظمى وانتحال صفة رئيس الجمهورية بعد انتهاء فترة ولايته المنسوبة إليه في الفترة الاولى وجريمة التحريض والمساعدة لدولة العدوان السعودية وحلفائها في الاعتداء على الأراضي اليمنية جوا وبرا وبحرا والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها”.



وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة حكمت بالإعدام ايضا على رياض ياسين وأحمد عوض بن مبارك وعبد العزيز جباري وسلطان العتواني وعبد الوهاب الآنسي وعلي حسن الأحمدي بتهمة الخيانة العظمى وتعريض أمن البلد للخطر والمشاركة في عمليات تحالف العدوان الذي قادته السعودية على اليمن.



كما قضت المحكمة بالحجز على أملاكهم وأموالهم وأرصدتهم إلى أن يتم الفصل في القضايا المرفوعة من المدعين بالحق الخاص.



وكانت اللجنة الثورية العليا اليمنية اعتبرت أن هادى لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي وهو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة وقررت في شباط 2015 إحالته إلى النيابة العامة.



يذكر أن هادي قدم استقالته إلى البرلمان اليمني في الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني 2015 ثم عاد وسحب طلب استقالته من منصبه معلنا استئناف مهامه من عدن.

وكالات