الصحة المصرية تكشف كيف وصل "كورونا" إلى أول مدرسة يتم عزلها بسبب الفيروس

كشفت وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس، تفاصيل وصول فيروس كورونا إلي أول مدرسة يتم عزلها في البلاد بسبب الفيروس.



وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أصيب أحد طلاب مدرسة سيتي الدولية بالزمالك بفيروس كورونا، وتم عزل المدرسة مساء يوم الخميس، بعدما نُقل إليه عن طريق والده.



وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري، إنه بعد الكشف على أحد الطلاب بمدرسة سيتي الدولية بالزمالك، ثبت أنه مصاب بـ"كورونا" ونقل له عن طريق والده الذي خالط أجنبيا مصابا بالفيروس.



ولفت مجاهد، إلى إنه تم إغلاق المدرسة كإجراء وقائي، وسيتم تعقيمها وتطهيرها السبت، وعزل الطلاب لمدة 14 يوم، للتأكد أنهم لم يصابوا بالفيروس.



وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية، أعلنت في وقت سابق، يوم الخميس، إغلاق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يوما كإجراء "وقائي".



وأعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بالفيروس إلى 80 حالة من ضمنهم 20 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، تسبب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.



كما صنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".