الصحة العالمية: وفيات فايروس كورونا في العالم قد تصل إلى مليوني شخص

بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا حول العالم، أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الفايروس من الممكن أن يصل إلى مليوني شخص في العالم قبل استخدام اللقاح ضد الفايروس على نطاق واسع.



ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن رايان، قال: “الرقم الذي تتحدثون عنه مليوني وفاة ليس ممكناً فقط، ولكنه رقم مرجح جداً للأسف”، مشيراً إلى أنه قد يتم الوصول لهذا العدد في حال غياب عمل منسق لاحتواء الجائحة.



وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أعلن في وقت سابق، أن رفع قيود العزل المفروضة لمواجهة الفايروس دون السيطرة عليه، أمر كارثي.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 32 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 988 ألف، وبالمقابل هناك أكثر من 22 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.