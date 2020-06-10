الصحة العالمية: فايروس كورونا المستجد يتفاقم عالمياً ولم يبلغ ذروته

بالتزامن مع بدء بعض الدول حول العالم، بتخفيف الإجراءات الاحترازية، أكدت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة مواصلة الجهود في كل البلدان لاحتواء تفشي فايروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.



ووفقاً لوكالة”رويترز”، فإن الصحة العالمية أوضحت أن فايروس كورونا يتفاقم عالمياً ولم يبلغ ذروته حتى اللحظة، في أمريكا الوسطى.



بدوره، مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس”، قال: “بعد مرور ما يزيد على 6 أشهر على تفشي الوباء ليس هذا هو الوقت المناسب كي تحد أي دولة من جهودها لمكافحة الفايروس”.



من جانبه، كبير خبراء الطوارئ لدى المنظمة مايك رايان، شدد على ضرورة التركيز على منع حدوث ذروة ثانية لتفشي الفايروس في العالم، مضيفاً أن “وتيرة العدوى بالفايروس في دول أمريكا الوسطى لا تزال في تصاعد ما يثير قلق شديد”.



أيضاً، عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، قالت: “لم نقترب بعد من نهاية هذا الوباء.. ويجب اتباع منهجية شاملة في أمريكا الجنوبية”.



وكانت الصحة العالمية قد شددت الإثنين 8/6/2020، على ضرورة أن يستمر الناس في حماية أنفسهم من الفايروس، وأوصت الدول بضرورة حظر التدخين والشيشة والسجائر الإلكترونية في جميع الأماكن العامة حيثما أمكن.



يشار إلى أن الصحة العالمية حذرت قبل أيام، من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا خاصة مع بداية فصل الخريف.