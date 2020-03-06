الصحة العالمية ..سورية خالية من "الكورونا" حتى الآن..

أعلنت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في سورية حتى الآن.



وذكرت المنظمة في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني لمكتبها الإقليمي لإقليم شرق المتوسط أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالفيروس في سورية مضيفة



“إن منظمة الصحة العالمية تدحض بشكل قاطع الأخبار الخاطئة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تروج زوراً على أنها معتمدة من قبلها فيما يتعلق بفيروس كورونا في سورية”.



وذكرت المنظمة في بيانها أنها تعمل عن كثب مع وزارة الصحة السورية بهدف تعزيز الاستعداد الصحي والاستجابة لـ “كوفيد-19” وفقاً للوائح الصحة الدولية وبموجب اتفاق يقضي بالإبلاغ مباشرة عن أي حالات للإصابة بالفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.



كما تعمل المنظمة وفق بيانها مع وزارة الصحة بشكل يومي لضمان اتخاذ تدابير التأهب لهذا المرض وتقدم الدعم للوزارة حيث تم تزويد مخابر الصحة العامة بأدوات مخبرية تكفي لاختبار ألف شخص وتشخيص حالات كورونا المحتملة.



ودعت المنظمة إلى استخدام مصادر موثوقة للمعلومات مثل موقع منظمة الصحة العالمية على الانترنت ومنصات وزارة الصحة للتحقق من أي معلومات تخص فيروس كورونا.



وكانت وزارة الصحة أصدرت أول أمس بياناً أعلنت فيه عن خطة وطنية لمكافحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد تتضمن إجراءات احترازية على المعابر الحدودية وتخصيص مراكز للحجر الصحي وتجهيز مخابر الصحة العامة والتشبيك مع عدة جهات للترصد لأي حالات مشتبهة.