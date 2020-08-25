الصحة العالمية تعلن استعدادها للتنسيق مع روسيا حول لقاح كورونا.

عقب إبدائها شكوكاً حول اللقاح الروسي الجديد، أعلنت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن المنظمة مستعدة لمناقشة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي الأول من أجل تقييم فعاليته.



كلام " سواميناثان" جاء خلال مؤتمر صحفي قالت فيه «لقد نشرنا في وقت مبكر بما فيه الكفاية في شهر مايو/ أيار المعايير التي سيتم من خلالها تقييم سلامة وفعالية اللقاح»، مضيفةً أن «المواصفات التي يجب أن يصل إليها اللقاح على وجه الخصوص هي نحو 50٪ من الفعالية على الأقل للوقاية من العدوى».



كما أشارت «أنه يجب على اللقاح أن يكون آمناً أيضاً، بما في ذلك على المدى الطويل لأن هناك عدداً كبير من الآثار الجانبية التي لا تظهر إلا بعد وقت معين».



وتابعت سواميناثان قائلة: «لقد بدأنا بالفعل مناقشات مع روسيا للتعرف على اللقاح. لقد طلبنا بيانات عن فعاليته ونحن نفهم أن اللقاح قد اجتاز الاختبار الأولي على البشر. وهو فقط بداية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والتي ستكون اختباراً حقيقياً لفعالية الدواء. لذلك نحن مستعدون لإجراء مناقشات مع الروس ونريد أيضًا أن نرى البيانات المتاحة اليوم ومناقشة ما يجب القيام به بعد ذلك وكيفية إجراء مزيد من الأبحاث».



وبعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن أول لقاح رسمي لكورونا، لاقى الخبر ردود أفعال من دول عدة أبرزها ألمانيا، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الألمانية لمجموعة "ار ان دي" الألمانية: "لا معلومات معروفة عن نوعية وفعالية وسلامة اللقاح الروسي" مذكرة بأن "سلامة المرضى (في الاتحاد الأوروبي) هي على رأس الأولويات".



في المقابل، قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، بأنه لم يسمع أي دليل يقنعه بأن اللقاح جاهز فعلاً.