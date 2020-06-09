الصحة العالمية تحذّر: وباء كورونا يتفاقم عالمياً ولم يبلغ ذروته

دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم لمواصلة جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد مشيرة إلى أن وباء كورونا يتفاقم عالمياً ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.



ونقلت رويترز عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله في إفادة صحفية عبر الإنترنت اليوم: “بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء ليس هذا هو الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها لمكافحة الفيروس”.



بدوره أكد كبير خبراء الطوارئ لدى المنظمة مايك رايان ضرورة التركيز على منع حدوث ذروة ثانية لتفشي الفيروس في العالم وقيادة حكومية قوية ودعم دولي لدول أمريكا الوسطى وقال إن وتيرة العدوى بالفيروس في دول أمريكا الوسطى لا تزال في تصاعد ما يثير قلقا شديدا.



من جهتها قالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة بالمنظمة: “لم نقترب بعد من نهاية هذا الوباء”، مشيرة إلى ضرورة اتباع منهجية شاملة في أمريكا الجنوبية.