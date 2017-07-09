الصحة العالمية تحذر من انتشار بكتيريا مستعصية لمرض السيلان.

قابلة للعلاج تماما حذرت منظمة الصحة العالمية من تنامي معدل الإصابات بسلالات بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية من مرض السيلان غيرقابلة للعلاج تماما

ونقلت رويترز عن تيودورا وي المختصة في علم التكاثر البشري بالمنظمة قولها: إن “السيلان بكتيريا شديدة الذكاء ففي كل مرة تقدم فيها نوعا جديدا من المضادات الحيوية للعلاج منها تطور هذه البكتيريا مقاومة له”.

وطرح خبراء من المنظمة تفاصيل عن دراسات تظهر “وضعا خطيرا للغاية” فيما يتعلق بأشكال من المرض الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي مقاومة للعقاقير بشدة وقالوا إنها “سألة وقت فحسب”حتى تصبح المضادات لحيوية لمرض السيلان التي تعتبر الملاذ الأخير عديمة الجدوى.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 78 مليون شخص يصابون سنويا بالسيلان وهومرض يمكن أن يصيب الأعضاء التناسلية والحلق.

ويمكن أن يتسبب المرض والذي لا تكون له أعراض ظاهرة في كثير من الحالات مرض التهاب الحوض والحمل خارج الرحم والعقم وكذلك زيادة خطر الإصابة بفيروس /إتش. آي.في/ المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب.

المصدر:رويترز- سانا