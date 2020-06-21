الصحة العالمية: العالم يدخل مرحلة خطيرة من جائحة كورونا بعد تزايد أعداد الإصابات

بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في عدد كبير من دول العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم سيدخل مرحلة خطيرة من جائحة كورونا بعد رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الإصابات.



ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، دعا إلى توخي الحيطة والحذر ومواصلة إجراءات التصدي.



وأضاف غيبريسوس قائلاً: إن “المنظمة رصدت تسجيل 150 ألف إصابة جديدة بالفايروس يوم الخميس، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي بالإصابات منذ بداية الجائحة”.

وشدد غيبريسوس على ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات التصدي للوباء وتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة.

يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 8 ملايين ونصف، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 460 ألف، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.