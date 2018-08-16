الصحافة السورية تحتفي بعيدها

بمناسبة عيد الصحافة السورية أقام اتحاد الصحفيين حفل استقبال في الصالة الملكية بمدينة الجلاء الرياضية بدمشق.



وفي كلمة له أكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن الإعلام السوري خاض حرباً بلا هوادة خلال سنوات الأزمة بمواجهة حملات التضليل التي حاولت تشويه وتزوير الحقائق وكانت بمثابة رأس الحربة بالحرب على سورية.



من جانبه اعتبر عضو المكتب التنفيذي باتحاد الصحفيين أشرف السمان أن دماء الصحفيين امتزجت مع دماء بواسل الجيش العربي السوري لنصرة سورية وعزتها، مشيرا إلى أن الصحفيين السوريين سيحصلون خلال الفترة القادمة على مكاسب تتعلق بالضمان الصحي والتقاعد إلى جانب استئناف عدد من المشاريع التي كانت معطلة بسبب الأزمة.



بدوره أشار الصحفي محمود المحمد إلى أن الصحفيين السوريين نجحوا بمواجهة القنوات المغرضة التي حاولت خلال السنوات الماضية بث الفتنة بين أبناء الشعب السوري ودحضوا كل الأكاذيب والادعاءات التي روجت لها.



بدورها أوضحت الإعلامية رائدة وقاف أن صحفيي سورية أثبتوا جدارة في تغطية الأحداث منذ ثماني سنوات وقدموا الشهداء خلال تغطيتهم انتصارات الجيش العربي السوري، لافتة إلى أن الصحافة السورية عكست حقيقة ما يحدث في سورية أمام الرأي العام العالمي.



حضر الاحتفال وزير الإعلام عماد سارة وعضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور مهدي دخل الله ونائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور ومعاون وزير الإعلام أحمد ضوا وعدد من اعضاء مجلس الشعب ومديرو عدد من المؤسسات الإعلامية ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وحشد من الإعلاميين.



كما أقام فرع اتحاد الصحفيين باللاذقية حفل استقبال بالمناسبة حيث أكد رئيس الفرع ابراهيم شعبان أن عيد الصحفيين هو عيد للكلمة الحرة المسؤولة المرتبطة بالوطن والمواطن.



بدورهم اعتبر الزملاء في فرع اللاذقية أن الإعلام الوطني مارس مهامه الوطنية في خندق واحد مع الجيش العربي السوري في الميدان وسيبقى دائما رديفا مقاتلا بالكلمة الحرة المسؤولة حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية.وفي طرطوس أقام فرع اتحاد الصحفيين حفل استقبال في صالة المركز الثقافي العربي.



وأشارت عائدة ديوب رئيس فرع الاتحاد بالمحافظة إلى أن “الاحتفال بعيد الصحفيين يتزامن مع احتفالات شعبنا بعيد الجيش العربي السوري فنحن وإياهم في خندق واحد للدفاع عن بلدنا الحبيب فهم يحاربون بالسلاح ونحن نقاوم بالكلمة”.وفي الحسكة أقامت لجنة الصحفيين حفل استقبال في المركز الإذاعي والتلفزيوني بالمدينة بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام الوطني.



واعتبر المشاركون أن الإعلام السوري لعب دورا مهما في كشف الحقيقة وتفنيد أكاذيب وسائل الإعلام الداعمة للتنظيمات الإرهابية خلال الحرب التي شنت على سورية وأن الاحتفال بالعيد مناسبة لتأكيد استمرارهم بالعمل على نقل هموم المواطن.



وفي حلب أقام فرع اتحاد الصحفيين حفل استقبال في صحيفة الجماهير المحلية.وأكد المشاركون عزمهم على الاستمرار في أداء واجبهم المهني برصد الواقع المجتمعي ومتابعة تغطية انتصارات الجيش العربي السوري والعمل على عكس الحالة التي يعيشها أهالي حلب بعد تنظيف مدينتهم من الإرهاب والبدء بإعادة إعمارها.





المصدر :سانا