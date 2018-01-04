الصحافة الأميركية تتساءل عن مصير الاتفاق النووي في ظل الأحداث الإيرانية

غير أن مجلة «بوليتيكو» تجزم، نقلاً عن أوساط أميركية محافظة، أن ترامب سينفذ تهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي، الذي جرى التوصل إليه في تموز/يوليو 2015. وتنقل المجلة عن السيناتور الجمهوري السابق، ريتشارد غولدبرغ، أن «ترامب لن يرفع العقوبات (المرتبطة بالاتفاق النووي) عن إيران» هذه المرة، وهو إجراء يُجدَّد كل 120 يوماً. كما تنقل عن مؤيدين للاتفاق النووي قولهم إن ترامب قد يقوم، بالفعل، بخطواتٍ تدريجية للانسحاب منه. وتلفت «بوليتيكو» إلى أن الكونغرس قد يدفع باتجاه عقوبات منفصلة عن الاتفاق النووي، متعلقة حصراً بالاحتجاجات، من بينها تعزيز قوانين مرتبطة «بالإساءة إلى حقوق الإنسان»، وقوانين تسمح بالنشر العلني للأصول المالية لقادة إيرانيين كبار.

غير أن مجلة «بوليتيكو» تجزم، نقلاً عن أوساط أميركية محافظة، أن ترامب سينفذ تهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي، الذي جرى التوصل إليه في تموز/يوليو 2015. وتنقل المجلة عن السيناتور الجمهوري السابق، ريتشارد غولدبرغ، أن «ترامب لن يرفع العقوبات (المرتبطة بالاتفاق النووي) عن إيران» هذه المرة، وهو إجراء يُجدَّد كل 120 يوماً. كما تنقل عن مؤيدين للاتفاق النووي قولهم إن ترامب قد يقوم، بالفعل، بخطواتٍ تدريجية للانسحاب منه. وتلفت «بوليتيكو» إلى أن الكونغرس قد يدفع باتجاه عقوبات منفصلة عن الاتفاق النووي، متعلقة حصراً بالاحتجاجات، من بينها تعزيز قوانين مرتبطة «بالإساءة إلى حقوق الإنسان»، وقوانين تسمح بالنشر العلني للأصول المالية لقادة إيرانيين كبار.