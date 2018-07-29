الصانداي تايمز: قطر لجأت إلى عمليات سوداء سرية في حملتها للفوز باستضافة كأس العالم

أفادت صحيفة الصانداي تايمز البريطانية اليوم أن الفريق المكلف بملف قطر لاستضافة كأس العالم لجأ إلى عمليات سوداء سرية في حملة دعائية لتقويض ملفات الدول الأخرى المنافسة وهو ما يشكل انتهاكا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الصحيفة أن الفريق المكلف بالملف القطري دفع أموالا لشركة علاقات عامة وعملاء سي آي ايه سابقين بهدف الترويج لدعاية مضللة تستهدف ملفات دول منافسة مثل استراليا والولايات المتحدة وذلك خلال حملة قطر لاستضافة مونديا ل 2022.

وبحسب الصحيفة فان استراتيجية قطر كانت تقضي بتوظيف اشخاص مؤثرين من أجل العمل داخل الدول الأخرى المرشحة لخلق انطباع بأن الدعم معدوم بين مواطني هذه الدول لاستضافة كأس العالم.

وأحد المعايير الأساسية التي يستند إليها الفيفا هو أن تحظى الترشيحات بدعم قوي من مواطني الدولة المتقدمة للاستضافة.

وأيضا بحسب إرشادات الفيفا فإن الدول التي تتقدم بترشيحاتها يحظر عليها القيام بأي تصريح شفهي او كتابي من اي نوع سواء كان معاديا ام عكس ذلك حول الملفات المتقدمة أو الترشيحات.