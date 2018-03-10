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الشيخة موزة: الأزمة الخليجية جعلتنا نتساءل من نحن ؟!

 

قالت الشيخة موزة في حوار مع مجلة “باري ماتش” الفرنسية نشر يوم الخميس 8/3/2018، خلال زيارتها إلى فرنسا، إن الأزمة الخليجية جعلت قطر أقوى وجعلتنا نتساءل من نحن.

وأضافت : دول الحصار حاولت التفريق بين الشعوب الخليجية ولكنهم لم ينجحوا وأنه حتى لو فرضوا علينا حصاراً فلن يستطيعوا محو جيناتنا.

وشددت الشيخة على أن قطر أصبحت موحدة أكثر من أي وقت مضى و الأزمة جعلتها أقوى ، مشيرة إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ازدادت شعبيته بعد الحصار.

ورداً على سؤال “باري ماتش” بخصوص فرض حصار على قطر واتهامها بدعم الإرهاب، قالت الشيخة إنها تهمٌ واهية ، ومجرد ترديد شائعات ونشر أكاذيب، وهذا يكفي.

وصرحت “في يوم ما ستتضح الحقيقة.. لدينا تاريخ طويل مع السعودية ، هناك علاقات مصاهرة بيننا.. ومنطقتنا تعيش في شكل قبائل حتى إنه في وقت ما لم يكن بيننا حتى حدود ويعيش أفراد من عائلاتنا في السعودية والبحرين والإمارات”.

وأكدت أنه لا يمكن إنهاء هذه العلاقات بين ليلةٍ وضحاها حتى لو فرضوا حصاراً، مشيرة في السياق إلى أنهم لن يستطيعوا محو الجينات القطرية.

وبينت الشيخة موزة أنها تعرف الكثير من الناس في هذه الدول ترفض ما حدث.

كما أفادت بأنها قرأت إحصائية أجراها معهد بجامعة قطر توضح أن 78٪ من القطريين يشعرون أن روابطهم العائلية قد تأثرت بهذا الحصار، والأرقام متطابقة تقريبا بالنسبة للإماراتيين.

المصدر: روسيا اليوم

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