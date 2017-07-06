الشوكولا مفيدة لكبار السن

كشفت دراسة إيطالية حديثة أجراها باحثون بجامعة لاكويلا الإيطالية أن تناول الكاكاو أو أحد منتجاته مثل الشوكولا بشكل منتظم، يمكن أن يحسن الأداء المعرفي والإدراكي ويقوي الذاكرة، وخاصة لدى كبار السن.

وأوضح الباحثون أن الشوكولا غنية بمركبات «الفلافانول» وهي فئة من المركبات الطبيعية المعروفة بفوائدها للأعصاب.

ووجد الباحثون أن من تناولوا الكاكاو والشوكولا، تحسن لديهم الأداء المعرفي اليومي، وظهر تأثير ذلك في عوامل مثل الاهتمام وسرعة المعالجة، والذاكرة العاملة، والطلاقة اللفظية إلى حد كبير.

وكانت هذه الفوائد أكثر وضوحاً بين كبار السن الذين يعانون من مشكلات في الذاكرة والخلل المعرفي المعتدل، لأن الشوكولا تزيد من حجم الدم الواصل للدماغ، وهو أمر ضروري للوقاية من أمراض الدماغ المرتبطة بتقدم السن وعلى رأسها الزهايمر.

وكشفت النتائج أنه بالنسبة للنساء، فإن تناول الشوكولا بعد ليلة من الحرمان التام من النوم يعوق في الواقع ضعف الإدراك الذي يتجلى في أداء المهام بدقة أقل.

وقال الباحثون إن تناول الشوكولا بشكل منتظم يمكن أن يعود بالفعل بآثار مفيدة على الأداء المعرفي مع مرور الوقت، ولكن هناك آثار جانبية محتملة لذلك.

وكالات