الشركة السورية للنفط تكتشف حقل غاز بسعة 500 م مكعب في دير عطية

قال الجيوفيزائي في دائرة التفسيرات في الشركة السورية للنفط، “أحمد الشهابي” إنه ” تم اكتشاف حقل غاز بسعة 500 م مكعب في دير عطية منذ فترة قصيرة جداً والشركة بصدد استثماره إضافة إلى 21 بئراً جديداً في قارة وأبو رباح “.



وبيّن الشهابي أن ” الشركة تقوم حالياً بحفر آبار غاز جديدة في مناطق قارة والبريج ودير عطية وأبو رباح،، وتقوم الشركة بصيانة وإصلاح بعض الآبار القديمة المتضررة بفعل الحرب”.



وتعرض الشركة في القسم المخصص لها في معرض “سيربيترو” نموذجا يوضح الآبار التي تضررت إلى درجة كبيرة بفعل الحرب وخرجت عن الخدمة والآبار التي تم اكتشافها حديثاً إلى جانب الآبار المستثمرة حالياً



وأشار الشهابي إلى أنه “بسبب الظروف الحالية لا تعمل الشركة في مناطق الرقة ودير الزور ، وأن استعادة الحقول الموجودة في هذه المناطق قد ترفع الإنتاج النفطي في البلاد بنسبة تتجاوز ال60%”.



وأوضح الشهابي “لايوجد لدينا حتى الآن تصور واضح عن مدى الأذى والتخريب والسرقة التي تعرضت لها هذه الحقول، هذا ما يجعل التقدير صعباً للغاية”.



وبيّن الجيوفيزيائي أن” الأزمة أفقدت الشركة فرقتا مسح جيوفيزيائي، ونحاول حالياً إنشاء فرقة مشتركة مع شركات خاصة، لتجاوز النقص في المسح”، منوهاً إلى أن ” الحصار يمنع استيراد الكثير من المعدات اللازمة للمسح والتنقيب”.



يشار إلى أن الشركة السورية تشارك إلى جانب 49 شركة محلية ودولية في معرض سوريا الدولي للبترول، والذي يقام على مدينة المعارض ويستمر لغاية الثلاثاء 29 تشرين الأول الحالي.



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