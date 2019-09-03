الشركة السورية للكابلات تتخطى المنافسين وتحكم السيطرة على سوقها في معرض دمشق الدولي

تحت شعار "كابلات تمد العالم بالحياة" شاركت الشركة السورية للكابلات في معرض دمشق الدولي بدورته 61 المقام على أرض المعارض بمساحة 120م وقد شهد جناح الشركة ذات الرقم OE12 اقبالاً كبيراً من قبل جمهور المعرض المحلي والدولي من شخصيات حكومية ورجال أعمال ومقاولين ومتعهدي البناء ومهندسين حيث عرضت الشركة أحدث منتجاتها المصنّعة وفق تكنولوجيا متطورة ومعايير عالمية جعلتها تتميز عن غيرها في السوق السورية والخارجية, وقد تضمن الجناح جميع أنواع الكابلات بعّينات بسيطة ومصغرة لتلقى إقبال جميع الشرائح المستهدفة من خلال صناعة الكابلات.



وتأتي مشاركة SMC في معرض دمشق الدولي بهدف دفع عجلة الاقتصاد السوري إلى الأمام وللقيام بدور فعال بإعادة بناء سورية، وأيضا لتعزيز المبيعات وخلق فرص أكبر للمنافسة بين المنتجات السورية من مثيلاتها الموجودة في المعرض.



جدير بالذكر أن معمل السورية للكابلات يضم خبرات عريقة من مهندسين وفنيين لا تقل عن 20 سنة مما ساهم في تميزها بجودتها العالية في السوق السورية حالياً والخارجية في المستقبل القريب.



كما ويشار إلى أن معمل الكابلات جاهز لإنتاج جميع أنواع كابلات التوتر المنخفض والمتوسط، ناهيك عن وجود معمل لإنتاج جميع أنواع الحبيبات البلاستيكية بشتى المجالات والصناعات والاستخدامات المتنوعة وحسب المواصفات العالمية، إضافة إلى وجود الأسلاك المعزولة بمادة الورنيش، حيث ان الطاقة الانتاجية للمعمل تتراوح حالياً بين 150 لـ 200 ألف طن.



هذا ويذكر أن الشركة السورية للكابلات سعت منذ تأسيسها للوصول إلى صناعة محلية متكاملة، ومن هذه الرؤية بدأت الشركة بالدراسات اللازمة لإنشاء معمل القضبان النحاسية، ما يجعل الشركة السورية للكابلات من كبرى الشركات الصناعية ذات الانتاج المحلي المتكامل، علماً أن معمل الشركة السورية للكابلات أنشئ عام 1996 مدعوما بخطوط الانتاج والمخابر المتطورة والمواد الاولية ذات الجودة العالية



تعتبر شركة السورية للكابلات SMC احدى أكبر الشركات الصناعية ذات الانتاج المحلي المتكامل كما ونوعا في سورية. وقد أسست الشركة عام 1996 وفق قانون الاستثمار رقم 10، في وقت لم تستطع خلاله الشركات الموجودة في البلاد والمنتجة فعليا إلا سدّ 60% من احتياجات السوق السورية. عدا عن أن سورية كانت تستورد كابلات التوتر المتوسط والعالي من الخارج لعدم وجود مصانع محلية قادرة على انتاجها.



وقد أنشأت الشركة معمل القضبان النحاسية ذو الجودة العالية، بداية بمساعدة خبرات دولية قامت بتشغيل خطوط الانتاج والاشراف عليها وأيضا تدريب القوى العاملة المحلية، إلى أن توصلنا إلى إدارة محلية متكاملة.



يذكر أن الشركة حاصلة على شهادة الآيزو / 1509001 / من شركة SGS الانكليزية وشهادة الجودة البريطانية BASEC. كما نجحت بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة عربية وأفريقية.

خلود عيوش: الجمل