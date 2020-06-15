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الشركة السورية للحبوب في حماة: لم يتم رفض أي شاحنة للقمح

نفى مدير فرع السورية للحبوب بحماة حسام سلطان شكاوي الفلاحين بمنطقة الغاب من الظلم الذي يتعرضون له أثناء تسليمهم قمحهم لمراكز منطقتهم، والضغط عليهم بنسبة الإجرام والشوائب ورفض إنتاجهم، كي يُدفعوا دفعاً لبيعه إلى التجار، لافتاً إلى أنه لم ترد أي شكوى للمؤسسة، وفي حال ورودها يتم التحقيق فيها ومعالجتها بالطرق القانونية ومحاسبة المسيئين مهما يكن شأنهم.

وأوضح أن الكمية الإجمالية المستلمة من الفلاحين بكل المراكز حتى صباح اليوم، بلغت 73440 طناً، ونسبة العينات التي رفضت لم تتجاوز 5 بالألف حتى تاريخه.

من جانبه بيَّنَ مدير المصرف الزراعي بحماة بسام الحلبي أنه تم صرف 3 مليارات و 900 مليون ليرة حتى يوم الخميس الماضي من أصل ١٥ ملياراً تم رصدها كاعتماد مبدئي مخصص للمصارف الزراعية بحماة لتسديدها للفلاحين الذين يسلمون قمحهم لمراكز المحافظة للفلاحين، شريطة أن يكون الفلاح بريء الذمة تجاه المصرف.