الشركة السورية للاتصالات تعلن عن عروض وتخفيضات خلال آذار

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن إطلاق عدة عروض ترويجية خلال شهر آذار متضمنة جملة من التخفيضات للمشتركين الجدد والحاليين على خدمات الانترنت والمكالمات الخلوية والقطرية وذلك ضمن حملة “مين قال السورية للاتصالات ما بتعمل عروض وتخفيضات”.



وأشار مدير الإدارة التجارية في الشركة أحمد سنبل إلى أن عنوان الحملة يؤكد “أن السورية للاتصالات تعمل وفق فكر ومنهج تجاري وتسعى لتعزيز اسمها وعلامتها التجارية”.



وحول تفاصيل العروض أوضح سنبل أن العرض الأول يستهدف المشتركين الجدد الراغبين بتركيب بوابات تراسل “اي دي اس ال” بحيث يحصل المشترك الذي يقوم بالاشتراك بسرعة 2 أو 4 ميغا على حسم 50 بالمئة من أجر التركيب ويحصل أيضاً على حسم بحدود 30 بالمئة من أجر الاشتراك الشهري للخدمة لمدة 3 أشهر مبيناً أنه “بناء على العرض فإن المشترك الجديد بسرعة 2 ميغا سيوفر مبلغ 3520 ليرة سورية والمشترك الجديد بسرعة 4 ميغا سيوفر مبلغ 5500 ليرة سورية”.



وبالنسبة للعرض الثاني الذي يستهدف المشتركين الحاليين بالسرعات المنخفضة من خلال منحهم حسما بحدود 30 بالمئة من أجور الاشتراك الشهري للسرعة الجديدة لمدة 3 أشهر أشار سنبل إلى أنه “عند رفع السرعة من 256 كيلو بايت أو 512 كيلو بايت إلى 1 ميغا سيكون بسعر 1100 بدلاً من 1600 ليرة سورية أما في حال زيادة السرعة إلى 2 ميغا فسيكون بسعر 1925 بدلا من 2800 ليرة سورية”.



وحددت الشركة وفق سنبل فترة الاشتراك بعروض الانترنت من الخامس إلى الـ 28 من آذار وستكون كل المراكز الهاتفية مستعدة لاستقبال المشتركين الذين يرغبون بتركيب أو رفع سرعة الانترنت خلال أوقات الدوام الرسمي كما يمكن الاستفسار عن العروض بالاتصال على الرقم 199 أو من خلال الموقع الالكتروني أو الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك.



من جهة أخرى لفت سنبل إلى أن الشركة ستطلق تخفيضات على أجور المكالمات القطرية والخلوية الصادرة من الهاتف الثابت يوم عيد الأم “وأن الموضوع قيد التحضيرات النهائية ليكون جاهزاً في الـ 21 من آذار”.

سانا