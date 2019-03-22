الشركة السورية للاتصالات تخصيص بوابات بشكل فوري

تعلن الشّركة السّوريّة للاتّصالات عن توفّر الحجز الفوري للبوّابات /ADSL/ من مزوّد خدمة تراسل، حيث بإمكان المشتركين مراجعة المراكز التّالية بحسب توزّعها المبيّن على المحافظات ليصار إلى تخصيصهم بشكل فوري ببوّابة /ADSL/:



- فرع اتّصالات اللّاذقيّة: مركز 8 آذار الثّاني – مركز القطيلبيّة – مركز بدميون – مركز بللوران – مركز جوبة برغال – مركز سيانو – مركز صلنفة – مركز عين التّينة – مركز قرفيص – مركز كسب – مركز متور.



- فرع اتّصالات السّويداء: مركز الثّعلة – مركز الدّور – مركز السّويداء الأوّل – مركز السّويداء الثّاني – مركز الشّهبا – مركز المزرعة – مركز المشنّف – مركز الهويا – مركز أم ضبيب – مركز شقّا – مركز عرمان – مرك عريقة – مركز كفر اللحف – مركز ملح).



- فرع اتّصالات حلب: مركز الاتّحاد السّكني – مركز الأنصاري – مركز الجميليّة 1 – مركز الجميليّة 2 – مركز سبيل الشّهبا.- فرع اتّصالات حماة: مركز البياضيّة – مركز المبعوجة – مركز المرحة – مركز أم الطّيور – مركز بعرين – مركز بللين – مركز بيصين – مركز جورين – مركز القوّتلي2 – مركز دير الصّليب – مركز ضاحية البعث – مركز عين حلاقيم – مركز محردة – مركز نيصاف - وادي العيون.



- فرع اتّصالات حمص: مركز أكراد داسنيّة – مركز البويضة – مركز الدّمينة الشّرقيّة – مركز الغسّانيّة – مركز القبو - مركز القرنيّة – مركز النّاصرة – مركز حاصور – مركز حسياء الصناعيّة – مركز حمص القوّتلي 2 – مركز خربة الحمام – مركز رام العنز – مركز رباح – مركز سكرة – مركز ضاحية المجد – مركز عيصون – مركز عين النّسر – مركز كفرام – مركز جب الجراح – مركز البريج.



- فرع اتّصالات درعا: مركز بصرى الشّام – مركز خبب – مركز درعا الأوّل – مركز عالقين – مركز مسميّة.- فرع اتّصالات دمشق: مركز ابن العميد – مركز الثّورة – مركز الجلاء – مركز الدّويلعة – مركز القابون – مركز المزّة – مركز المهاجرين – مركز الميدان – مركز النّصر – مركز اليرموك 1 – مركز اليرموك 2 – مركز باب شرقي – مركز برزة – مركز بغداد – مركز حوش بلاس – مركز ركن الدّين – مركز كفرسوسة 16 تشرين.



- فرع اتّصالات ريف دمشق: مركز التّواني – مركز الدّيماس – مركز الزّريقيّة – مركز السّحل – مركز الطّيبة – مركز القسطل – مركز الكسوة – مركز النّاصريّة – مركز النّبك – مركز اليونسيّة – مركز جبعدين – مركز حلبون – مركز حوش عرب – مركز حينة – مركز دير عطيّة – مركز رأس المعرّة – مركز رخلة – مركز صيدنايا – مركز ضاحية قدسيّا – مركز عدرا العماليّة – مركز قرى الأسد – مركز قطنا – مركز كفر العواميد – مركز يعفور.



- فرع اتّصالات طرطوس: مركز طرطوس الأوّل – مركز طرطوس الثّاني – مركز أرواد – مركز الدّريكيش – مركز الدي – مركز الشّيخ بدر – مركز الطّواحين – مركز العليقة – مركز المحرك – مركز المدحلة – مركز مشتى الحلو – مركز إنعاش الرّيف – مركز تل ترمس – مركز جمّاسة – مركز قبليّة – مركز صافيتا.