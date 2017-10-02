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الشركات العمانية ستشارك في عملية إعمار سورية

أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، سعيد بن صالح الكيومي، عن استعداد الشركات العمانية لوضع خبراتها بين يدي دمشق في مرحلة إعادة الإعمار.الشركات العمانية تضع خبرتها بين أيدي دمشق

وبحث الكيومي مع وزير النفط والثروة المعدنية، السوري، علي غانم، في دمشق، آفاق التعاون المشترك بين البلدين والاستعدادات الجارية لمرحلة إعادة الإعمار.

وأكد الكيومي حرص بلاده على المساهمة بكل ما من شأنه المساعدة في تعافي الاقتصاد السوري وعودة الإنتاج إلى مستوياته الاعتيادية.

من جانبه، رحب الوزير غانم باستمرار التنسيق المشترك والتعاون الفعال مع الفعاليات الاقتصادية العمانية، وبالعروض المقدمة من الجانب العماني والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

المصدر: سانا

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