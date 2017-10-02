الشركات العمانية ستشارك في عملية إعمار سورية

أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، سعيد بن صالح الكيومي، عن استعداد الشركات العمانية لوضع خبراتها بين يدي دمشق في مرحلة إعادة الإعمار.

وبحث الكيومي مع وزير النفط والثروة المعدنية، السوري، علي غانم، في دمشق، آفاق التعاون المشترك بين البلدين والاستعدادات الجارية لمرحلة إعادة الإعمار.