الشرق الأوسط: دمشق رفضت طلباً روسياً

زعمت صحيفة الشرق الأوسط أنّ روسيا كان لها مآخذ على الانتخابات البرلمانية التي جرت في سوريا في الـ 19 من تموز الماضي.



ونقلت الصحيفة عن مصادر أن المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف طلب من دمشق التجاوب مع الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات من قبل المرشحين الخاسرين.



وأضافت المصادر أن رئيس اللجنة الدستورية العليا في سوريا محمد جهاد اللحام رفض الطعون المقدمة، كونها تخالف الشروط المنصوص عليها في قانون المحكمة، مما يعني أن دمشق رفضت الطلب الروسي، الذي نقله لافرنتيف خلال زيارته إلى دمشق.



وكان لحام برر قرار المحكمة في تصريحات رسمية، بأن جميع الطعون بقيت أقوالاً غير مؤيدة بأي دليل، فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلاً للطعن في نتيجة الانتخابات ولا يقدم أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذا ما جعل تلك الطعون مستوجبة عدم القبول شكلاً.