الشرطة تقبض على مجموعة كهول بتهمة جنسية

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 62 و85 عاما، وقد ضبطتهم أثناء ممارستهم للجنس في إحدى الغابات، خلال دورية مراقبة في ولاية كونيتيكت.



جرى ذلك في محمية طبيعية في منطقة فيرفيلد بولاية كونيتيكت، حيث صرحت الشرطة أنها وجدت تدوينات على موقع "فيسبوك" تروج لمحمية غريس ريتشاردسون الطبيعية، كمكان للقاءات الحميمية وممارسة الجنس، وفقا لأسوشيتد برس.



وبدأت تحريات الشرطة، وانتظرت ما إذا كان أحدا سيلبي هذه الدعوة المنافية للآداب العامة، وبالفعل عثروا على مجموعة من 5 رجال وامرأة، يخالفون القانون في هذه المحمية، قبل الشروع في القبض عليهم.



ويواجه المتهمون الستة الآن تهما بممارسة أعمال منافية للآداب وتكدير السلم العام، وأفرج عنهم لقاء تعهد بالمثول أمام المحكمة. وكان أحد أعضاء المجموعة، دانييل دوبنس، قد ضبط من قبل وهو يمشي عاريا في أماكن عامة بالولاية، فأجاب حينها بأنه يعمل بتوصيات الأطباء الذين نصحوه بذلك، وفقا لجريدة كونيتيكت بوست.



الإندبندنت