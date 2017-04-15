الشرطة المغربية تقمع بالغاز المسيل للدموع اعتصاما طلابيا في مدينة فاس

قمعت الشرطة المغربية أمس اعتصاما لمجموعة من الطلاب تجمعوا تضامنا مع اثنين من زملائهم تجري محاكمتهما وذلك في محيط المدينة الجامعية بمدينة فاس وسط المغرب ما تسبب في إصابة أكثر من 25 طالبا بجروح متفاوتة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد الرحيم المرابط المسؤول عن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قوله.. “بعد تأجيلات عدة استؤنفت المحاكمة اليوم وبدأت الاشتباكات أمام المحكمة قبل أن تنتقل إلى الجامعة واستخدم عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع” مضيفا.. إن “هناك جرحى من الجانبين بينهم 25 في صفوف الطلاب إصاباتهم متفاوتة”.



من جهتها قالت السلطات المحلية.. إن “المتظاهرين استخدموا العنف وألقوا الحجارة وأدت هذه المواجهة إلى سقوط العديد من الجرحى في صفوف قوات الأمن ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة” من دون أن تحدد عدد الإصابات في صفوف الشرطة.



ولفتت السلطات إلى أنها أوقفت سبعة عشر طالبا ووضعتهم قيد الاحتجاز الاحتياطي بناء على أمر النيابة العامة.

وكالات