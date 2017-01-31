الرئيس الأسد لصناعيين من دمشق وريفها: إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سورية
وزير الداخلية الداغستاني يكشف عن التحاق أكثر من 1200 من الداغستانيين بداعش في سورية
النظام التركي يقر بطرد أكثر من 94 ألف موظف حكومي بذريعة تورطهم بالإنقلاب
القوات العراقية تقضي على 39 إرهابيا شرق محافظة صلاح الدين
القضاء على إرهابيين كويتيين وعراقيين من تنظيم “داعش” في دير الزور
ضبط مستودع للاتجار بالمازوت المدعوم في درعا
الرئيس الأسد: ما تتعرض له سورية وفنزويلا هو ثمن تمسكهما بسيادتيهما
تسوية وادي بردى تمتدّ شمالاً.. ودمشق تشترط التنسيق حول «المناطق الآمنة»
280 مسلحا يسلمون أنفسهم وأسلحتهم في غباغب بريف درعا
عقوبات بمشروع قانون تصل للمؤبد لمن يهرب السوريين
طلاس ــ رابين: تحالف المال والعَمالة
أجهزة الأمن اللبنانية تلقي القبض على إرهابي في عكار
رسالة انتحار
تدمير طائرتي استطلاع لإرهابيي“داعش”في دير الزور وتوسيع نطاق السيطرة في منطقة التيفور بريف حمص
وزارة الدفاع الروسية: المنظمات الدولية والدول التي تباكت على مدينة حلب لم ترسل أي مساعدات إلى أهلها

الشرطة المصرية تضبط خلية تنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي في الإسكندرية

ضبطت الشرطة المصرية خلية إرهابية تنتمي لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين كانت تسعى لإحداث حالة من الإرباك في البلاد ونشر الفوضى فيها.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن معلومات مؤكدة توافرت للوزارة أفادت” بصدور تكليفات من قيادا ت التنظيم إلى عناصرهم للقيام بعمليات تستهدف إحداث حالة من الإرباك لقوات الأمن بما يوحي بخلاف الحقيقة بوجود حالة من عدم الإستقرار الداخلي بالبلاد”.

وأوضح البيان أن بعض هوءلاء العناصر شكلوا خلية تحت مسمى “أحفاد عمر المختار” وبادروا بإشعال النيران بالإطارات في طريق الحرية بمنطقة جناكليس بالإسكندرية لإعاقة حركة المرور وفروا هاربين لافتا إلى أنه تم القاء القبض على عناصر الخلية ومصادرة الأدوات التي كانوا يستخدمونها في أعمالهم التخريبية .

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.