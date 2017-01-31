الشرطة المصرية تضبط خلية تنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي في الإسكندرية

ضبطت الشرطة المصرية خلية إرهابية تنتمي لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين كانت تسعى لإحداث حالة من الإرباك في البلاد ونشر الفوضى فيها.



وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن معلومات مؤكدة توافرت للوزارة أفادت” بصدور تكليفات من قيادا ت التنظيم إلى عناصرهم للقيام بعمليات تستهدف إحداث حالة من الإرباك لقوات الأمن بما يوحي بخلاف الحقيقة بوجود حالة من عدم الإستقرار الداخلي بالبلاد”.



وأوضح البيان أن بعض هوءلاء العناصر شكلوا خلية تحت مسمى “أحفاد عمر المختار” وبادروا بإشعال النيران بالإطارات في طريق الحرية بمنطقة جناكليس بالإسكندرية لإعاقة حركة المرور وفروا هاربين لافتا إلى أنه تم القاء القبض على عناصر الخلية ومصادرة الأدوات التي كانوا يستخدمونها في أعمالهم التخريبية .

وكالات