الشرطة الكولومبية تضبط أكثر من ستة أطنان من الكوكايين كانت متوجهة إلى إسبانيا

أعلن وزير الدفاع الكولومبي لويس كارلوس فيلغاس أن شرطة بلاده ضبطت أكثر من ستة أطنان من الكوكايين في مدينة بارانكيلا على البحر الكاريبي.



ونقلت رويترز عن فيلغاس قوله في تصريحات للصحفيين إن السلطات ضبطت الشحنة التي تعد ثالث أكبر شحنة كوكايين في تاريخ كولومبيا يوم الجمعة الماضي مشيرا إلى أنها تخص عدة عصابات مخدرات.



وأوضح فيلغاس أن قيمة الشحنة تقدر بنحو 200 مليون يورو وكانت وجهتها النهائية إسبانيا لافتا إلى أن السلطات ضبطت 103 أطنان من الكوكايين هذا العام.



وكانت السلطات الكولومبية ضبطت 3ر378 طنا من الكوكايين العام الماضي وهو ما يمثل رقما قياسيا في حجم الشحنات المضبوطة.

وكالات